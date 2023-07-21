В Альметьевском районе Татарстана выявили свалку более чем 500 кв. м

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Альметьевском районе Татарстана экологи выявили свалку из старых деревянных шпал на участке рядом с железнодорожным тупиком, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.



Общая площадь захламления составила 565,7 кв. м, объем свалки — 1229,2 куб. м. Отходам был присвоен четвертый класс опасности (малоопасные отходы с небольшой степенью вредного воздействия на окружающую среду).

В адрес собственника земельного участка направили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки в течение 60 дней.

В июле в Черемшанском районе Татарстана инспекторы Юго-Восточного ТУ Минэкологии республики выявили пять свалок.



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Маргарита Головатенко