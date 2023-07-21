Турция рассчитывает на возобновление зерновой сделки в кратчайшие сроки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Турция рассчитывает, что действие черноморской зерновой инициативы возобновится в кратчайшие сроки, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.



— Мы прилагаем значительные усилия для продления зерновой сделки и верим в целесообразность возвращения России за стол. Кроме того, высока вероятность решений, которые не будут угрожать усилиям, направленным на преодоление продовольственного кризиса, — приводит ТАСС его слова.

В Кремле 17 июля заявили о фактической остановке зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что зерновая сделка прекращает свое действие, а не продлевается, как это уже было ранее, потому что часть договоренностей, касающихся России, не выполнены до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней. Он назвал невыполнение российских условий сделки «наглостью и бесцеремонностью»:

— Выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России, сделать то одно, то другое, обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня.

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Маргарита Головатенко