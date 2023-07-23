Главное о коронавирусе за неделю: повреждение завода Pfizer, снижение заболеваемости в России
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 17 по 23 июля 2023 года.
Продолжение снижения заболеваемости
- За неделю с 10 по 16 июля в Татарстане заболеваемость коронавирусом снизилась на 6%. В республике подтвердилось 59 случаев COVID-19, что на четыре меньше, чем за предыдущие семь дней.
- За неделю с 10 по 16 июля в республике в больницы с коронавирусом попали 23 человека, что на 34% меньше, чем за предыдущие семь дней. С 3 по 9 июля в больницы Татарстана попали 35 заболевших COVID-19. Рост числа госпитализаций, по сравнению с предыдущей неделей, составлял 25%.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Их не фиксируют со второй половины ноября этого года. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- По последним данным, в Татарстане с начала пандемии подтвердилось 206 478 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса 204 142 жителя республики.
Отмена дополнительной выплаты медикам
- В Мурманской области с 1 октября медицинским работникам отменяют дополнительные выплаты, которые ввели на период пандемии коронавируса. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе.
- В России за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 16%. За этот период заразились меньше 3,4 тысячи человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Число госпитализаций сократилось на 21,7%.
Приостановление финансирования Ухарского института
- В США в штате Северная Каролина торнадо серьезно повредил завод американской фармацевтической компании Pfizer. Его сотрудники эвакуированы. В компании заявили, что наблюдают за ситуацией и оценивает последствия для производства.
- Администрация президента США Джо Байдена приостановила финансирование Уханьского института вирусологии после многомесячной проверки. Решение приняли после того, как Уханьский институт не смог предоставить Национальным институтам здравоохранения США (NIH) запрошенные документы на фоне сообщений о проблемах безопасности в лаборатории.
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