Совет Федерации одобрил закон о цифровом рубле

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Совет Федерации одобрил закон для введения цифрового рубля. Документ вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет его правовой статус и операций с ним, пишет «РИА Новости».

Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций.

Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.



Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. В законе закреплены такие понятия, как «платформа цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)» и так далее. Уточнено определение «иностранная валюта» — под него попадает и национальная цифровая валюта, выпущенная зарубежными центральными банками.



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Айрат Назипов