Сегодня в Казани дождь, гроза и до +24 градусов

В субботу, 22 июля, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь с грозами, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +22 до +24 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от +20 до +25 °С.



В Казани также ожидается юго-западный, западный ветер порывами до 7—12 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—20 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Небольшой дождь в Татарстане пройдет и ночью в воскресенье, 23 июля. Днем он маловероятен. Ночные температуры прогнозируются в пределах +11... +16 градусов. Днем ожидается от +21 до +26 °С.



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Татьяна Демина