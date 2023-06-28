ВВП России в мае вырос в годовом выражении на 5,4%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

ВВП в России в годовом выражении в мае вырос на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года, сказано в обзоре о текущей ситуации в российской экономике, подготовленном Минэкономразвития.



По оценке министерства, рост ВВП в мае с исключением сезонного фактора составил 1,4% после роста на 0,1% месяцем ранее. В годовом выражении он превысил уровень прошлого года на 5,4% (+3,4% в апреле), в том числе в учетом низкой базы.

Основную поддержку экономике в мае обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор.

По обновленному прогнозу МЭР, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году — 2%.

21 июня сообщалось, что в России годовая инфляция с 14 по 19 июня ускорилась до 2,96% с 2,87%. За период с 14 по 19 июня рост цен замедлился до 0,02%.



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Маргарита Головатенко