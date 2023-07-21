Банк России заявил об усилении инфляционного давления

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Банке России заявили, что инфляционное давление в стране усиливается. Темпы прироста цен уже превысили 4% в пересчете на год и продолжают увеличиваться.

— Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Это во многом является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства во многих отраслях, в том числе вследствие ограниченности свободных трудовых ресурсов, — сообщает пресс-служба Центробанка.

По данным регулятора, инфляционные ожидания россиян продолжают держаться на повышенном уровне. В этом месяце они увеличились.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Центробанк прогнозирует, что годовая инфляция в России с учетом проводимой им денежно-кредитной политики, в этом году составит 5–6,5%. В следующем году показатель должен вернуться к 4% и держаться на этой отметке в дальнейшем.

Напомним, на заседании совета директоров Банка России 21 июля впервые с сентября прошлого года принято решение об увеличении ключевой ставки. Она составит 8,5% годовых. Следующие решения по ключевой ставке Центробанк будет принимать, оценивая фактическую и ожидаемую динамику инфляции «относительно цели, процесса структурной перестройки экономики».



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Татьяна Демина