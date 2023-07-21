Татарстанцев предупредили о грозе, граде, сильном ветре и дожде 22 июля
В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды — сильные дожди, грозы и град. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Сильные дожди и юго-западный, западный ветер в Татарстане ожидаются ночью и днем в субботу, 22 июля. Град может выпасть локально.
В Казани на завтра прогнозируются грозы. Порывы ветра в городе могут достигать 15—20 м/с.
Напомним, ухудшение погоды прогнозировалось и на пятницу, 21 июля. В Татарстане ожидается гроза и сильный ветер порывами 15—20 м/с.
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