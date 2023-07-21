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Татарстанцев предупредили о грозе, граде, сильном ветре и дожде 22 июля

13:27, 21.07.2023
Татарстанцев предупредили о грозе, граде, сильном ветре и дожде 22 июля
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды — сильные дожди, грозы и град. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Сильные дожди и юго-западный, западный ветер в Татарстане ожидаются ночью и днем в субботу, 22 июля. Град может выпасть локально.

В Казани на завтра прогнозируются грозы. Порывы ветра в городе могут достигать 15—20 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, ухудшение погоды прогнозировалось и на пятницу, 21 июля. В Татарстане ожидается гроза и сильный ветер порывами 15—20 м/с.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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