В Татарстане до вечера 21 июля ожидается гроза и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане со второй половины четверга, 20 июля, и до вечера пятницы, 21 июля, ожидается гроза и сильный ветер. Об ухудшении погоды предупредил Гидрометцентр республики.

По прогнозу, грозы в Татарстане сегодня и завтра возможны местами. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15—20 м/с.



В Казани 20 июля ожидается переменная облачность. Температуры воздуха не превысят +23 градусов. В городе наблюдаются сильный дождь и ветер.

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Татьяна Демина