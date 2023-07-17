Новости общества

06:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минцифры подготовило проект о приравнивании электронных водительских прав к физическим

22:51, 17.07.2023
Минцифры подготовило проект о приравнивании электронных водительских прав к физическим
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минцифры России подготовило проект постановления правительства, который предлагает приравнять электронные водительские права к физическим, сообщает RT.

Предполагается, что предъявление водительского удостоверения в электронном виде на портале «Госуслуги» приравнивается к предъявлению физических водительских прав.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Недавно Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает сдавать на права и получать их водителям, привлекавшимся к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также