Минцифры подготовило проект о приравнивании электронных водительских прав к физическим
Минцифры России подготовило проект постановления правительства, который предлагает приравнять электронные водительские права к физическим, сообщает RT.
Предполагается, что предъявление водительского удостоверения в электронном виде на портале «Госуслуги» приравнивается к предъявлению физических водительских прав.
Недавно Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает сдавать на права и получать их водителям, привлекавшимся к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
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