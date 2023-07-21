В Казани стартовал крестный ход

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В праздник явления Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана начался масштабный крестный ход. Участие в нем приняли верующие со всей республики и духовенство во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

— Казанская стала символом объединения Руси в начале XVII века. Смутное время закончилось под знаменем Казанской иконы Божией Матери. Через ее явление здесь, в Казани, сама Казань стала настолько известной, что она приобрела всемирное значение. Более того, в наш город стали приходить тысячи и тысячи паломников, — рассказал Митрополит.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Накануне праздника состоялось всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. Утром в Благовещенском соборе прошел молебен, после чего верующие отправились в крестный ход. Они дойдут до Казанского собора. В 9.00 в соборе Казанской иконы Божией Матери состоится Божественная литургия, которую совершит сонм архипастырей Русской Церкви.

В мэрии Казани напомнили жителям и гостям столицы об ограничении движения транспорта на нескольких улицах города в день проведения крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Ограничение движения и стоянки автомобилей будет действовать с 7 до 13 часов 21 июля.

История Казанской иконы Божией Матери, найденной в «свежеприобретенной» Казани в 1579 году, и многочисленных списков с нее полна загадок — она совсем не линейна. По всей России стоят «Казанские» церкви, возведенные в честь этого образа, список с иконы охраняет своих почитателей аж с высоты МКС, а вокруг тайны ее исчезновения тщательно подогревается интрига. О Казанской иконе Божией Матери, о восстановлении собора на месте ее обретения и о том, как крошечному образу, найденному в Казани десятилетним ребенком, удалось обрести славу защитницы всей России, — в тексте проекта «Бренды Татарстана».

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Елизавета Пуншева