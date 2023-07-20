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В Совфеде предложили предоставить сотрудникам МЧС в зоне действия СВО статус ветерана боевых действий

22:51, 20.07.2023
В Совфеде предложили предоставить сотрудникам МЧС в зоне действия СВО статус ветерана боевых действий
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Статус ветерана боевых действий предложили установить для сотрудников МЧС, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, сообщается в проекте постановления Совфеда.

Кабмину предлагается предусмотреть ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам Федеральной противопожарной службы, находящимся на территории новых регионов.

Законодатели считают, что сотрудников МЧС, осуществляющих деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, необходимо обеспечить жилыми помещениями, сообщает «РИА Новости».

realnoevremya.ru (архив)

Регионам предлагается планировать эвакуацию населения из зон вооруженных конфликтов и увеличить количество пунктов временного размещения эвакуируемого населения.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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