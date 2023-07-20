РСТ: за пределами России отдохнут порядка 10 млн жителей по итогам 2023 года

По итогам года за пределами России отдохнут около 10 млн жителей страны, выездной туризм в первом полугодии вырос на 15%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.



— Нам путает карты Турция, на которую у нас были большие надежды, и мы рассчитывали, что, по сравнению с прошлым годом, турпоток в эту страну вырастет с 5,2 млн до 7 млн. Но пока прогнозы не сбываются из-за изменения стоимости отдыха в Турции и ослабления рубля, — сказал он.

По словам Усманского, в этом году стоимость отдыха в Турции выросла примерно на 47%, другие выездные направления стали забирать у республики турпоток из России, сообщает «Интерфакс».

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Маргарита Головатенко