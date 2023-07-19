В казанском лесном массиве задержали наркокурьера из Рязани

В лесном массиве Кировского района Казани задержали наркокурьера: молодой человек начал заметно нервничать, когда на него обратили внимание полицейские. У него изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения, экспертиза показала, что это мефедрон массой 90 граммов, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Полицейские осмотрели место происшествия и обнаружили тайники с закладками, оборудованные подозреваемым. Всего из незаконного оборота полицейскими было изъято порядка 215 граммов мефедрона.

Молодой человек полностью признал свою вину. Он рассказал, что в Казань приехал из Рязани специально для реализации крупной партии наркотиков бесконтактным способом. Работу он нашел недавно в одном из мессенджеров.

Кировский районный суд заключил фигуранта под стражу, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

На стационарном посту полиции «Малиновка» казанские сотрудники ГИБДД в начале июля задержали пассажира автомобиля Skoda. Он перевозил около 2 кг мефедрона.

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Маргарита Головатенко