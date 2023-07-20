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Четверых казанцев будут судить за организацию азартных игр

19:20, 20.07.2023
Четверых казанцев будут судить за организацию азартных игр
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Четверо жителей Казани предстанут перед судом — их обвиняют в организации и проведении азартных игр, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Обвиняемые арендовали подвал в одном из домов по улице Профсоюзной, в котором с октября 2021 года по апрель 2023-го незаконно проводили азартные игры в покер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В феврале в Набережных Челнах поймали 20-летнего организатора азартных игр — молодой человек создал возможности для их проведения в арендованном нежилом помещении. Он проводил игры в арендованном помещении, арендодатель не знал об истинных намерениях организатора.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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