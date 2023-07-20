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Председатель СКР поручил провести проверку по факту возможного нарушения прав жительницы Казани

17:21, 20.07.2023 1
Председатель СКР поручил провести проверку по факту возможного нарушения прав жительницы Казани
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможного нарушения прав жительницы Казани, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ появилась информация, что жительница столицы Татарстана заразилась неизлечимым заболеванием и не смогла добиться возбуждения уголовного дела. Тогда женщина обратилась к председателю СК с просьбой изъять материалы проверки из органов МВД для дальнейшего расследования.

Руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому поручили организовать проверку по данному факту и доложить о ее ходе. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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