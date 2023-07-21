Казанский аграрный университет проведет стратегический анализ АПК Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Казанский аграрный университет ищет того, кто бы мог выполнить научно-исследовательскую работу по теме: «Стратегический анализ АПК Татарстана». Стоимость контракта оценивается в 7,4 млн рублей, а выполнить его необходимо до 31 декабря текущего года.

Агропромышленный комплекс (АПК) и сельское хозяйство как его основная отрасль являются системообразующими сферами экономики Татарстана, формирующими агропродовольственный рынок, а также продовольственную и экономическую безопасность региона.

Целью работы является стратегический анализ АПК для определения условий функционирования и динамики развития, системных проблем и конкурентных преимуществ, а также стратегических рисков в новых условиях.

Исполнителем должны быть разработаны методические подходы к проведению анализа текущего состояния и динамики развития АПК за предшествующий период — с 2018 по 2022 год. По мере готовности, но не позднее 10 дней с даты заключения контракта, вуз предоставит подрядчику аналитические материалы, подготовленные в соответствии с методическими подходами, содержащие:

анализ результатов развития AПK и его вклада в социально-экономическое развитие региона;

анализ производственных и финансовых показателей, характеризующих состояние и динамику;

оценку инвестиционной привлекательности;

оценку текущего уровня продовольственной безопасности региона и потенциала его повышения;

оценку экспортного потенциала.

Уточняется, что исполнитель должен не только разработать собственные методические подходы к оценке: природно-климатического потенциала, обеспеченности объектами инфраструктуры и кадрами. Но и определить системные проблемы, оценить меры поддержки и конкурентные преимущества. В конце он должен будет составить научный отчет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, власти Татарстана планируют внести изменения в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции на 2013—2025 годы. Обновленный документ должен увеличить сроки ее реализации еще на пять лет и разделить на несколько этапов. Вместе с этим вдвое вырастет и количество подпрограмм. Все они будут направлены на достижение четырех главных целей, суть которых — повысить привлекательность и независимость агропромышленного комплекса. Подробности — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин