Абсолютное большинство казанцев откладывают часть доходов на сбережения

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Большинство жителей Казани (82%) всегда откладывают часть своих доходов в сбережения. Об этом свидетельствует исследование маркетплейса Ozon.

Так, почти четверть (23%) респондентов вкладывают деньги в ценные бумаги, 15% перечисляют часть средств на накопительный счет. Половина же старается пополнять его каждый месяц. Кроме того, 15% покупают ювелирные украшения, а 12% приобретают драгоценные металлы.

Две трети жителей Казани стараются покупать новые ювелирные украшения достаточно часто — раз в полгода или раз в год (по 34%). Треть респондентов признаются, что стараются покупать качественные, дорогие ювелирные украшения, чтобы в будущем использовать их в качестве финансового актива. Наиболее популярными видами ювелирных изделий являются браслеты (22%), часы (21%), кольца и кулоны (по 20%).

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Наиболее популярными металлами для долгосрочных инвестиций оказались золото (30%) и платина (18%), а самыми популярными камнями — бриллианты (16%) и алмазы (12%). 56% респондентов готовы потратить до 300 000 рублей на ювелирные изделия с последующей продажей, а еще 4% — более 1 млн рублей.

В декабре сообщалось, что 66% россиян постоянно откладывают деньги, чтобы иметь «подушку безопасности». По их мнению, она должна состоять из 6—12 окладов. Аналитики отмечают, что такого количества финансов хватит для того, чтобы поддерживать уровень жизни в случае потери работы либо проблем со здоровьем.

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Елизавета Пуншева