Большинство родителей предпочитают летом отвозить детей на дачу

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Летом большинство родителей выбирают для своих детей отдых в деревнях и на дачах. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на соответствующее исследование.



Выяснилось, что 36% россиян оставляют своих детей на даче или в деревне каждое лето, а пятая часть респондентов — сезонно. Только 19% родителей никогда не отправляли своих детей за город.

Большинство респондентов организуют для своих детей активный отдых на даче, покупая различный спортивный инвентарь и обустраивая бассейны. Более того, 45% респондентов имеют на даче песочницу или детскую площадку.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В июне в детских оздоровительных организациях отдохнули более 100 тысяч детей из Татарстана. Это порядка 61% от всего летнего плана.

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Елизавета Пуншева