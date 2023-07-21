В России на 33% ежемесячно растет число пользователей онлайн-курсов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество новых пользователей онлайн-курсов в России ежемесячно увеличивается в среднем на 33%. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Наиболее активный рост пользователей был зафиксирован в январе этого года. По сравнению с декабрем их число увеличилось на 39%.

Наиболее популярными среди россиян в первом полугодии стали курсы программирования, дизайна и маркетинга. На их долю пришлось 18,8%, 18,7% и 13,6% соответственно. Бизнес, менеджмент, массаж, маникюр и педикюр, косметология замыкают пятерку лидеров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению экспертов, общий демографический состав пользователей онлайн-образования — это мужчины и женщины в возрасте 25—34 лет из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Они интересуются финансами, кино, книгами, музыкой и сменой профессии.

В июне министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова перечислила профессии, которые на сегодняшний день востребованы в республике. Среди них оказались специалисты в строительной сфере.

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Елизавета Пуншева