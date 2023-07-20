В начале лета в Татарстане вырос средний размер микрозайма

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В июне 2023 года средний размер микрозайма в Татарстане составил 9,2 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он почти не изменился, увеличившись на 0,3%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По среднему размеру «займа до зарплаты» Татарстан в июне занял 13-е место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-10 попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край, Якутия, Тюменская и Новосибирская области. На 11-й строчке Приморский край, на 12-й — Воронежская область.

Топ-30 по среднему размеру микрозайма в начале лета 2023 года замкнула Кемеровская область. Он составил 8 177 рублей, что на 0,3% больше, чем в мае.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, сведения из которых обрабатывает НБКИ, в июне средний размер микрозайма в России увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%. Он составил 9,19 тысячи рублей.



Напомним, в мае 2023 года средний размер микрозайма в Татарстане по сравнению с апрелем вырос на 2%. Республика занимала 11-е место среди российских регионов-лидеров.

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Татьяна Демина