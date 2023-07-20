Россия стала лидером по объему поставок нефти в Китай

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По итогам первого полугодия 2023 года Россия лидирует по объему поставок нефти в Китай. За первые шесть месяцев Поднебесная импортировала 52,6 млн российской тонн нефти, что на 27,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.

В то же время стоимость импорта снизилась в годовом исчислении на 3,7%, до $28 млрд.

Отдельно в июне Россия поставила КНР 10,5 млн тонн нефти, что на 8,2% больше, чем в мае. В денежном выражении импорт вырос на 1,6%, до $5,2 млрд.

realnoevremya.ru (архив)

О росте поставок «черного золота» в Китай говорил в конце марта вице-премьер России Александр Новак. По его словам, помимо КНР активно скупает российскую нефть Индия. В прошлом году поставки в эту страну выросли в 22 раза.



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Айрат Назипов