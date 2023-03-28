Александр Новак: поставки нефти из России в Индию за год выросли в 22 раза

Поставки нефти из России в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Об этом на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ сообщил вице-премьер страны Александр Новак.

— Если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки. Это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли, — сообщил он.

Новак добавил, что большинство энергетических ресурсов России были переориентированы на рынки дружественных стран.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В начале месяца сообщалось, что цены на российскую нефть и топливо растут для покупателей в Азии. Это связано с тем, что на них увеличивается спрос из Китая и Индии. Как отмечают трейдеры, повышенный интерес со стороны китайских государственных и крупных частных нефтеперерабатывающих заводов привел к тому, что сырье из России стали покупать по более высоким ценам.



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Айрат Назипов