Власти Аргентины заблокировали заход судна со сжиженным природным газом из России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Аргентины заблокировали заход судна с российским сжиженным газом. Об этом сообщил министр экономики страны и кандидат в президенты Серхио Масса.

— Мы приняли решение ввиду международных санкций, которые применяются по отношению к отдельным российским компаниям, заблокировать заход судна с СПГ происхождением из России, — подчеркнул он.

Масса добавил, что «это связано с уважением международных рамок».

В марте сообщалось, что миграционная служба Аргентины стала массово отказывать российским гражданам в продлении туристического пребывания и выдаче ВНЖ (вид на жительство).

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Елизавета Пуншева