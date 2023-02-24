Австралия ввела санкции против ПАО «Туполев» и еще 89 российских компаний

Австралия ввела санкции в отношении 40 физических и 90 юридических лиц из России. Такие сведения опубликованы на сайте правительства.

Под рестрикции, в частности, попали компании «Туполев», «Адмиралтейские верфи», ЛУКОЙЛ, концерн «Калашников», Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, «Курганмашзавод» и другие.

Также в список включили главу Минздрава Михаила Мурашко, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, главу Минпромторга Дениса Мантурова, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, руководителя ЦИК Эллу Памфилову и других.

В июле прошлого года правительство Австралии объявило о введении санкций против министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы Министерства строительства и ЖКХ, экс-министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирека Файзуллина.

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Айрат Назипов