Росгвардейцам могут запретить размещать в СМИ данные о себе и войсках

Личному составу войск национальной гвардии могут запретить размещать в интернете и СМИ фотографии, видеозаписи и иную информацию о себе, других росгвардейцах и деятельности войск национальной гвардии, следует из поправок ко второму чтению законопроекта, позволяющего заключать краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач. Документ поддержал профильный комитет Госдумы по безопасности.



Нельзя будет публиковать и данные о гражданском персонале войск национальной гвардии, информацию о членах семей и родителях — своих и других военнослужащих и сотрудников Росгвардии, включая уволенных. Это касается информации, которая может позволить «установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам».

Согласно поправкам, под запрет может попасть информация, позволяющая раскрыть ведомственную принадлежность к войскам национальной гвардии, данные о своей служебной деятельности и деятельности войск национальной гвардии, сообщает ТАСС.

realnoevremya.ru (архив)

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве Росгвардии иметь тяжелую военную технику и вооружение. Законопроект направлен на уточнение терминологии федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Термин «оружие» предлагается заменить на «вооружение», а «боевая техника» — на «военная техника».

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Маргарита Головатенко