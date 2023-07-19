«Троицу» Рублева вынесли из храма Христа Спасителя

Икону «Святая Троица» кисти Андрея Рублева вынесли из храма Христа Спасителя, сообщает ТАСС.



Икона была доступна в храме для поклонения до 18:00 мск 19 июля. Ее привезут в реставрационный центр после экспонирования в храме.

В июле РПЦ передала икону «Троица» Троице-Сергиевой лавре, договор о ее передаче утвердили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова. Патриарх Кирилл назвал утверждение договора о передаче «Троицы» историческим событием.



В мае этого года президент России Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, затем ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

«Троица» — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко