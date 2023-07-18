В Татарстане вновь ожидается гроза и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в его столице, вновь прогнозируется ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об ухудшении погоды предупредил Гидрометцентр республики.

Грозы в Татарстане ожидаются днем и вечером в среду, 19 июля. Порывы юго-западного ветра могут усиливаться до 15—20 м/с.

Ухудшение погоды прогнозировалось в Татарстане и на понедельник, и на вторник. По прогнозу Гидрометцентра республики, 18 июля возможны грозы и сильный ветер порывами до 15—20 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дожди, грозы и сильный ветер в Татарстане прогнозируются до конца этой недели. Температуры воздуха в дневное время не превысят +28 градусов, а ночью могут опуститься до +11°С.

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Татьяна Демина