С начала года наименьшее число ДТП среди внедорожников с пробегом было зафиксировано у BMW X3

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По всей России с января по июнь 2023 года наименьшее число ДТП среди внедорожников с пробегом зафиксировано с BMW X3 M. На второй строчке оказалось BMW iX. Третье место занимает Changan Auchan X5, четвертое — Changan CS35. На пятой строчке разместился Changan CS55 Plus, следует из исследования сервиса «Автотека» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Эксперты проанализировали данные о запросах истории кроссоверов и внедорожников с расходом топлива до 10 литров на километр в первом полугодии 2023 года и выяснили, какие модели в возрастных категориях до 3 лет и от 3 до 5 лет реже всего оказывались в ДТП по всей стране. В рамках исследования рассматривалась статистика автомобилей в сегменте SUV с наименьшим расходом топлива.

— Автомобили сегмента SUV остаются востребованными у россиян: из года в год число продаж по ним увеличивается, спрос растет ежеквартально — во II квартале 2023 года число продаж по стране увеличилось на 68,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено удобством эксплуатации таких автомобилей как в городских условиях, так и при поездках по бездорожью, — рассказали эксперты.

В топ-10 автомобилей вошли (в порядке возрастания среднего числа ДТП за период, — прим. ред.) Chevrolet Trax, Citroen C3 Aircross, BYD Song Plus, Dacia Duster, Dodge Durango. К числу авто с пробегом в данном возрастном сегменте относятся: Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В категории от 3 до 5 лет меньше всего негативных событий было выявлено в отчетах модели BMW X4 M. В топ-5 также вошли (в порядке возрастания среднего числа ДТП) автомобили Chery Tiggo 4 Pro, Chevrolet Captiva, Dacia Duster, Dodge Durango. С 6 по 10 место заняли Ford Edge, Genesis GV70, GMC Yukon, Honda HR-V, Audi Q2.

Напомним, доля продаж кроссоверов и внедорожников с апреля по июнь 2023 года составила 21,9% на рынке автомобилей с пробегом. Рейтинг самых продаваемых машин в стране в данном сегменте возглавили ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Kia Sportage.

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Максим Кокунин