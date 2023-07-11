Продажи внедорожников и кроссоверов с пробегом в апреле — июне 2023 года в Татарстане выросли на 67,8%
Эксперты «Авито Авто» составили рейтинг самых популярных моделей и брендов кроссоверов и внедорожников с пробегом в Татарстане во II квартале 2023 года: продажи авто с пробегом в сегменте SUV в апреле — июне 2023 года в регионе выросли на 67,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля продаж кроссоверов и внедорожников в период с апреля по июнь 2023 года составила 21,9% на рынке автомобилей с пробегом.
В целом по России на долю кроссоверов и внедорожников во II квартале 2023 года пришлось 22,4% от всех продаж на рынке авто с пробегом. Рейтинг самых продаваемых машин в стране в данном сегменте возглавили ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Kia Sportage.
Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом составила 1 490 000 рублей.
В Татарстане рейтинг самых продаваемых брендов кроссоверов и внедорожников в регионе в апреле — июне 2023-го расположился следующим образом:
- Hyundai (2 055 000 рублей);
- ВАЗ (LADA) (575 000 рублей);
- Nissan (1 155 000 рублей);
- BMW (2 890 000 рублей);
- Renault (1 340 000 рублей).
Рейтинг самых популярных моделей кроссоверов и внедорожников с пробегом во II квартале 2023 года в Татарстане немного отличается:
- ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива);
- Kia Sportage;
- Chevrolet Niva;
- Volkswagen Tiguan;
- Hyundai Tucson;
- Renault Duster;
- Hyundai Creta;
- Renault Duster;
- Hyundai Santa Fe;
- Nissan Qashqai.
Обратим внимание, что россияне, покупая авто на вторичном рынке, выбирают модели, которые не превышают 100 тысяч километров пробега. Кроме того, из основных вариантов выбора автомобиля является одна цена. В 2023 году стали целенаправленными два бюджетных ограничения: до миллионов рублей и до 1,8 миллиона рублей.
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