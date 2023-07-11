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Продажи внедорожников и кроссоверов с пробегом в апреле — июне 2023 года в Татарстане выросли на 67,8%

03:30, 11.07.2023
Продажи внедорожников и кроссоверов с пробегом в апреле — июне 2023 года в Татарстане выросли на 67,8%
Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов(архив)

Эксперты «Авито Авто» составили рейтинг самых популярных моделей и брендов кроссоверов и внедорожников с пробегом в Татарстане во II квартале 2023 года: продажи авто с пробегом в сегменте SUV в апреле — июне 2023 года в регионе выросли на 67,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля продаж кроссоверов и внедорожников в период с апреля по июнь 2023 года составила 21,9% на рынке автомобилей с пробегом.

В целом по России на долю кроссоверов и внедорожников во II квартале 2023 года пришлось 22,4% от всех продаж на рынке авто с пробегом. Рейтинг самых продаваемых машин в стране в данном сегменте возглавили ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Kia Sportage.

Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом составила 1 490 000 рублей.

В Татарстане рейтинг самых продаваемых брендов кроссоверов и внедорожников в регионе в апреле — июне 2023-го расположился следующим образом:

  1. Hyundai (2 055 000 рублей);
  2. ВАЗ (LADA) (575 000 рублей);
  3. Nissan (1 155 000 рублей);
  4. BMW (2 890 000 рублей);
  5. Renault (1 340 000 рублей).
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рейтинг самых популярных моделей кроссоверов и внедорожников с пробегом во II квартале 2023 года в Татарстане немного отличается:

  1. ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива);
  2. Kia Sportage;
  3. Chevrolet Niva;
  4. Volkswagen Tiguan;
  5. Hyundai Tucson;
  6. Renault Duster;
  7. Hyundai Creta;
  8. Renault Duster;
  9. Hyundai Santa Fe;
  10. Nissan Qashqai.

Обратим внимание, что россияне, покупая авто на вторичном рынке, выбирают модели, которые не превышают 100 тысяч километров пробега. Кроме того, из основных вариантов выбора автомобиля является одна цена. В 2023 году стали целенаправленными два бюджетных ограничения: до миллионов рублей и до 1,8 миллиона рублей.

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Илина Хакимова
Авто Татарстан

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