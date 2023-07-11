Продажи внедорожников и кроссоверов с пробегом в апреле — июне 2023 года в Татарстане выросли на 67,8%

Эксперты «Авито Авто» составили рейтинг самых популярных моделей и брендов кроссоверов и внедорожников с пробегом в Татарстане во II квартале 2023 года: продажи авто с пробегом в сегменте SUV в апреле — июне 2023 года в регионе выросли на 67,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля продаж кроссоверов и внедорожников в период с апреля по июнь 2023 года составила 21,9% на рынке автомобилей с пробегом.

В целом по России на долю кроссоверов и внедорожников во II квартале 2023 года пришлось 22,4% от всех продаж на рынке авто с пробегом. Рейтинг самых продаваемых машин в стране в данном сегменте возглавили ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Kia Sportage.

Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом составила 1 490 000 рублей.

В Татарстане рейтинг самых продаваемых брендов кроссоверов и внедорожников в регионе в апреле — июне 2023-го расположился следующим образом:

Hyundai (2 055 000 рублей); ВАЗ (LADA) (575 000 рублей); Nissan (1 155 000 рублей); BMW (2 890 000 рублей); Renault (1 340 000 рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рейтинг самых популярных моделей кроссоверов и внедорожников с пробегом во II квартале 2023 года в Татарстане немного отличается:



ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива); Kia Sportage; Chevrolet Niva; Volkswagen Tiguan; Hyundai Tucson; Renault Duster; Hyundai Creta; Renault Duster; Hyundai Santa Fe; Nissan Qashqai.

Обратим внимание, что россияне, покупая авто на вторичном рынке, выбирают модели, которые не превышают 100 тысяч километров пробега. Кроме того, из основных вариантов выбора автомобиля является одна цена. В 2023 году стали целенаправленными два бюджетных ограничения: до миллионов рублей и до 1,8 миллиона рублей.



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Илина Хакимова