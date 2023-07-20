Более половины казанцев делают ремонт жилья на собственные накопления

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани 65% опрошенных делают ремонт на собственные накопленные средства, говорится в исследовании сервиса «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени»). Еще 35% горожан берут для этого кредит, используют материнский капитал либо берут деньги в долг у друзей или родственников.

Из общего числа респондентов 85% планируют сделать ремонт жилья в ближайший год. В частности, 28% выполнят косметический ремонт всего жилья, 27% — косметический или капитальный ремонт в отдельных помещениях, другие 20% — ограничатся небольшими работами, а еще 10% — затевают капремонт всей квартиры или дома.

Большинство опрошенных (65%) в Татарстане планируют провести ремонт на собственные отложенные средства, в том числе на общий с партнером бюджет. Каждый пятый возьмет кредит, 9% займут деньги у родственников. Вместе с этим никто из респондентов не заявил, что хочет потратить на ремонт материнский капитал, а 16% — возьмут дополнительную подработку.

Согласно данным аналитиков, 56% граждан хотят потратить на проект до полумиллиона рублей, 19% — от 500 тысяч до 1 млн рублей, 12% — от 1 млн до 2 млн рублей, а еще 6% респондентов готовы потратить на ремонт квартиры более 2 миллионов.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Почти четверть — 22% — опрошенных жителей Казани обращаются за моральной и физической помощью с ремонтом к родителям. Еще 20% заручаются поддержкой друзей, а 9% — братьев и сестер, 5% просят помощи у коллег. В то же время 30% уверены только в своих силах.

Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 77%. Полностью завершены работы на 180 объектах, из них за последние 2 недели 44 объекта в 13 муниципалитетах. Всего до конца года планируется отремонтировать 751 жилой объект.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин