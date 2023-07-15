В Татарстане на 77% выполнен капитальный ремонт многоквартирных домов

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 77%. Об этом на совещании в Доме правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

По его данным, полностью завершены работы на 180 объектах, из них за последние 2 недели 44 объекта в 13 муниципалитетах.

Всего до конца года планируется отремонтировать 751 жилой объект.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Две недели назад программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане была выполнена на 69%. Утверждалось, что полностью были завершены работы на 134 объектах.

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Айрат Назипов