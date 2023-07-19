Татарстанцы направили свыше 100 жалоб на нехватку мест в школах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанцы в 2023 году подали свыше 100 заявлений, касающихся нехватки мест в школах. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки республики Светлана Захарова.

— Вторая волна заявлений, которая у нас практически с 6 июля и по сегодняшний день, — через министерство прошло около 130 заявлений по отсутствию свободных мест. Самое большое количество заявлений к нам поступило по Пестречинскому району — 125 обращений, Альметьевский — 21 обращение, Лаишевский — десять обращений, остальные районы — это разовые обращения, — сообщила она.

Все заявления в Минобрнауки Татарстана рассмотрены, заверила Светлана Захарова. Те, что получены вчера-позавчера, пока находятся на рассмотрении.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— По Пестречинскому району все заявления на сегодняшний день рассмотрены. Хочу сказать, что в первую волну было отказано по 323 заявлениям. Из них 176 — первоклассники, 147 — вторые-девятые классы, — заявила Светлана Захарова.

Напомним, в лицей «Алгоритм» в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана в первый класс подали практически на 150 заявлений больше ожидаемого. Сейчас там ведется внутреннее переустройство свободных площадей для создания дополнительных мест.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина