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В Татарстане по-прежнему наблюдается дефицит учителей начальных классов

12:59, 19.07.2023 2
В Татарстане по-прежнему наблюдается дефицит учителей начальных классов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане не хватает учителей начальных классов. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления общего образования Минобрнауки республики Татьяна Алексеева.

— Основная потребность, которая у нас есть, — это учителя начальных классов. И очень хорошо, недавно был очередной выпуск. Учителя начальных классов вышли за пределы новыми квалифицированными специалистами. Их подготовили наши педагогические колледжи, — рассказала она.

На сегодняшний день в Татарстане работают 1 410 школ. В них обучается почти 487 тысяч детей. За парты 1 сентября 2023 года сядут свыше 57 тысяч первоклассников.

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Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 июл
    у нашей первоклашки 36 учеников в классе. даже некуда было ставить парты в кабинете.
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  • Анонимно 19 июл
    Когда я пошла в школу в 1965 году, в нашем классе было 42 ученика.
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