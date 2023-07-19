Глава МЧС предложил возобновить регулярные проверки бизнеса

Глава МЧС России Александр Куренков поддержал возобновление проверок пожарной безопасности помещений коммерческих предприятий, несмотря на действующий мораторий. Его высказывания передает ТАСС.

— Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся, — сказал он.



realnoevremya.ru/Артем Гафаров (архив)

В декабре МЧС России планировало обратиться в правительство с просьбой разрешить проводить внеплановые проверки всех крупных торгово-развлекательных центров и складов. Подобная инициатива появилась после пожаров в ТЦ.

Тогда же правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса. В отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска контрольные органы проводят проверки на основании специальных индикаторов.

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Айрат Назипов