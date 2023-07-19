В Татарстане планируют установить 59 газозаправочных станций и криогенных АЗС

В Татарстане увеличат количество газозаправочных станций и криогенных АЗС до 59 единиц. Они должны появиться на территории республики до 2025 года.

Идея принадлежит Минпромторгу Татарстана. В ведомстве предложили увеличить количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) до 47 единиц. Еще предложено построить 12 новых КриоАЗС.

Общий объем финансирования программы по строительству и вводу в эксплуатацию 47 АГНКС составляет 5,2 млрд рублей. Из них 591 млн направили из республиканского бюджета.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В прошлом году сообщалось о планах правительства России усилить поддержку газозаправочного бизнеса. Так, кабмин хотел проработать расширение перечня регионов, в которых частный бизнес сможет претендовать на получение субсидии по строительству автозаправочных газовых сетей на метане.



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Айрат Назипов