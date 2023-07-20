В Дербышках приступили к ремонту аварийного скейт-парка

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео от ГТРК «Татарстан»

На аварийном скейт-парке в Дербышках появились рабочие — начался ремонт площадки. О качестве работ написала ГТРК «Татарстан».

Так, например, трухлявую фанеру заменили на новую, со скользящей поверхностью. Однако, она не дает нужного сцепления, и посетители площадки вместо торможения проезжают дальше. Кроме того, фанерные листы закреплены болтами без гаек.

— Скейт-парк долго не живет. Опять сломалось, где паяли. Металлическая балка опять оторвалась. Хотелось бы новый скейт-парк. Самый идеальный вариант — снести здесь все и сделать нормальный скейт-парк, — рассказал один из спортсменов.

скриншот realnoevremya.ru из видео от ГТРК «Татарстан»

Напомним, существует парк около 10 лет и за это время успел заметно устареть — ржавый металл, трухлявая фанера, острые режущие края конструкций. Дыры в них вовсе прикрывают сами жители района.

Кроме того, рядом с парком находится площадка для стационарных игр, что также небезопасно. Скейт или самокат может вылететь из зоны и приземлиться не в том месте.

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Елизавета Пуншева