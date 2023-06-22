Жители Дербышек просят благоустроить старый травмоопасный скейт-парк
В казанском поселке Дербышки родители боятся отпускать своих детей в местный скейт-парк на улице Мира. Причина не в экстремальном виде спорта, а в старой травмоопасной площадке, сообщает ГТРК «Татарстан».
Существует парк около 10 лет и за это время успел заметно устареть — ржавый металл, трухлявая фанера, острые режущие края конструкций. Дыры в них вовсе прикрывают сами жители района.
Кроме того, рядом с парком находится площадка для стационарных игр, что также небезопасно. Скейт или самокат может вылететь из зоны и приземлиться не в том месте.
Жители Дербышек неоднократно просили городские власти и прочие инстанции отремонтировать площадку, однако ответа им никто не дал.
Корреспондент издания связался с Комитетом по благоустройству Казани. Его перенаправили в Дирекцию парков и скверов, но ответа оттуда не последовало.
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