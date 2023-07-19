ООН дали три месяца на выполнение меморандума с Россией по вывозу зерна

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

У ООН есть еще три месяца на то, чтобы выполнить меморандум с Россией по вывозу российских зерна и удобрений. Такое заявление сделала официальный представитель МИД страны Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

— У ООН еще есть три месяца для возможности реализации достижения конкретных результатов. Поэтому надо сейчас не к микрофонам бегать Секретариату ООН, а употребить эти три месяца для достижения конкретных результатов, — сказала она.

По ее словам, Россия вернется к обсуждению этого вопроса, когда «будут конкретные результаты».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале недели в Кремле заявили, что «фактически черноморские договоренности прекратили свое действие». Причина, по которой Москва не стала продлевать сделку, в том, что часть договоренностей, касающихся России, не выполнены до сих пор. Она незамедлительно может вернуться к соглашению, если ее требования будут исполнены.

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Айрат Назипов