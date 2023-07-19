Россия и Эритрея разрабатывают соглашение по использованию порта Массауа

Россия и Эритрея работают над концепцией и соглашением по использованию порта Массауа в качестве хаба. Об этом «РИА Новости» сообщил посол республики в Москве Петрос Цеггай.

— В настоящее время ведется активная работа по разработке концепции и определенных соглашений по использованию порта Массауа как хаба, — заявил он.

При этом, по его словам «говорить о конкретных промежуточных результатах пока рано».

О проработке вопрос касательно эритрейского порта заявил глава МИД России Сергей Лавров во время визита в страну. Сам порт находится на побережье Красного моря.

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Елизавета Пуншева