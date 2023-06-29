«Соллерс» поставил 100 фургонов Atlant каршерингу в Москве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Автомобилестроительная группа «Соллерс» поставила 100 цельнометаллических фургонов Sollers Atlant каршерингу «Яндекс Драйв» в Москве, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.



Автомобили массой до 2,5 тонны с короткой базой и низкой крышей оснащены дизельным двигателем класса Евро-5 объемом 1,9 литра и максимальной мощностью 136 л. с. Грузовой отсек машины — 7,5 кубометра.

Эксплуатировать фургоны можно по всей зоне работы каршеринга, завершать аренду разрешено на улицах между МКАД и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Исключение — особые зоны с запрещенной парковкой.

Sollers Atlant имеет базу технологий китайского автоконцерна JAC. Сборка стартовала на елабужской площадке «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года, там же началась сборка компактного бескапотного грузовика Sollers Argo. Производство последнего позднее перенесли на площадку УАЗа, где был создан мультибрендовый центр.

В начале июня стало известно, что «Соллерс» начнет выпуск дизельных двигателей китайского бренда JAC. Начать выпуск нового дизельного двигателя в ОЭЗ «Алабуга» планируется в третьем квартале 2023 года.



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Маргарита Головатенко