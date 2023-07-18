Жители сел в Бугульминском районе Татарстана остались в долгах из-за отсутствия счетчиков на воду — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Жители сел в Бугульминском районе Татарстана получили большие счета за воду — суммы за полив в мае этого года превышают 10 тысяч рублей, тогда как в прошлом году платили примерно в тридцать раз меньше, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сельчане вспоминают: «Водоканал» ранее присылал бумагу с предупреждением о необходимости установки счетчиков, датированную 2022 годом. В ней не были обозначены сроки, жильцы не поняли, что это может грозить большими счетами. Ранее сумму за воду рассчитывали по 11 куб. м на человека. В мае этого года «Водоканал» составил список жителей, у которых нет счетчиков.

— Я в прошлом месяце не стал платить, потому что очень большая сумма получилась. В этот месяц еще столько же прислали. И получилось 17 тысяч у меня. Я с государством судиться не собираюсь, я уже пробовал. Это бесполезное занятие. Так что придется оплатить, никуда не денешься. Но не хотелось бы, — поделился пенсионер, житель поселка Победа Михаил Сухоруков. В его собственности — 36 соток. Засеяна лишь шестая часть, но плату прислали за весь земельный участок. Вычли лишь территорию под домом и хозяйственными постройками.

Согласно жилищному кодексу, если прибор учета отсутствует, то начисление производится из расчета площади земельного участка. В Татарстане это 0,064 куб. м воды на сотку, тариф за «куб» в Бугульминском районе — 43,6 рубля. Так за полив одной сотки в месяц жителям набежало 279 рублей в месяц.

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Маргарита Головатенко