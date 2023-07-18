Марат Хуснуллин: дофинансирование ипотеки с господдержкой будет зависеть от ставки ЦБ

Решение о дофинансировании ипотечных программ с государственной поддержкой будет приниматься в зависимости от ключевой ставки Банка России, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Совете Федерации.



— Видим, что в этом году нам, скорее всего, средств будет не хватать, скорее всего, придется добавить объемы льготного финансирования, но все это будет зависеть от того, какая будет ставка Центробанка. В зависимости от этого будет понимание, какой объем средств будет дополнительно, — приводит его слова «РИА Новости».

Вице-премьер добавил, что государство не намерено останавливать ипотечные кредиты с господдержкой.

В 2023 году количество сделок, совершенных в рамках «семейной ипотеки», возросло на 5% — за начало года их состоялось более 19 тысяч. Чаще всего за семейной ипотекой обращаются мужчины, чей средний возраст составляет 36 лет. На них приходится 54% от общего числа льготных кредитов за май.

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Маргарита Головатенко