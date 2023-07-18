В Татарстане прокуратура проводит проверку после травмирования 17-летней девушки на кирпичном заводе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура организовала проверку после случая с 17-летней девушкой на кирпичном заводе в селе Нижняя Ушма Балтасинского района Татарстана, сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.



По предварительным данным, девушка устроилась на летнюю подработку. Ее травмировал конвейер, когда она укладывала кирпич, ее госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

На место происшествия выезжал прокурор Ильдар Гайнуллин. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По факту травмирования возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования дела взяты на контроль прокуратурой района.

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Маргарита Головатенко