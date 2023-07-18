В Татарстане 17-летняя работница кирпичного завода получила травмы — возбуждено дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В селе Нижняя Ушма Балтасинского района Татарстана 17-летняя работница кирпичного завода получила травмы, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.



Следствие установило, что девушку травмировал конвейер, когда она укладывала кирпич. Девушка получила тяжелую травму.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 47-летнего рабочего на участке территории металлоприемного пункта на улице Родины в Казани. На территории разгружали металлические трубы, и стрела манипулятора упала на работника пункта. Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко