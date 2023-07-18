В Казани на несколько ночей ограничат движение по улице Бондаренко

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани на несколько ночей ограничат движение по улице Бондаренко, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Проезжую часть в районе дома №28 полностью закроют с 00.00 до 06.00 с 22 по 25 июля. Это связано с реконструкцией третьего северного коллектора.

Также на улице Бондаренко полностью ограничат движение в районе дома №10/8 с 22 июля по 20 августа в связи с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.

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Маргарита Головатенко