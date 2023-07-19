В одной из деревень Татарстана обновят мост почти за 2 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», в деревне Большая Качка Елабужского района Татарстана проведут ремонт моста за 1,9 млн рублей через реку Танайку. Работы должны быть выполнены в течение 10 дней со дня подписания контракта.

Согласно проектной документации, исполнителю предстоит разобрать стеновые панели и свалить деревья, которые проросли вдоль моста — лиственницы с диаметром стволов до 24 сантиметров. После этого ему предстоит заняться отсыпкой конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 метров из дренирующего грунта. Далее рабочие проведут монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 метров.

В самом конце они очистят конструкцию, выкрасят металлические ограждения и уложат новый асфальтобетонный слой дорожного покрытия.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане отремонтируют автодорогу Кудашево — Кама — Исмагилово протяженностью 2,6 км. На эти цели выделили 51 рублей из регионального бюджета.

На объекте планируется провести следующие виды работ:

фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия;

укладку выравнивающего слоя из асфальтобетонной мелкозернистой смеси А11Нн;

устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 на площади 15 600 тыс. кв. м;

укрепление обочин щебнем с расклинцовкой асфальтогранулятом на площади 5 200 кв. м.

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Максим Кокунин