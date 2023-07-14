На ремонт дороги в Альметьевском районе Татарстана выделили 51 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане ремонтируют автодорогу Кудашево — Кама — Исмагилово, протяженностью 2,6 км. На эти цели выделили 51 рублей из регионального бюджета, сообщает республиканский Миндортранс.

На объекте планируется провести следующие виды работ:

фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия;

укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной мелкозернистой смеси А11Нн;

устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 на площади 15 600 тыс. кв. м;

укрепление обочин щебнем с расклинцовкой асфальтогранулятом на площади 5 200 кв. м.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Рабочие уже выполнили земляные работы, а также провели мероприятия по устройству верхнего слоя покрытия и укреплению обочин в полном объеме.

На капитальный ремонт моста на улице Крестьянской в Агрызе выделили более 26 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели потратили 21 млн рублей, оставшиеся средства перечислили из республиканского бюджета.



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Айрат Назипов