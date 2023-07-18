Минзем Татарстана объяснил снос дачных домов на берегу Камы в Менделеевске

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Кузьминой

В Министерстве земельных и имущественных отношений Татарстана прокомментировали ситуацию со сносом дачных домов на берегу Камы в Менделеевске. Как рассказал «Реальному времени» глава ведомства Фаниль Аглиуллин, территория с постройками попадает в зону обрушения, которая в свою очередь еще и относится к рекреационной зоне — место для отдыха населения, включающее в себя парки, леса и пляжи. Несмотря на это, местные жители не согласны с тем, что их участки превратят в благоустроенную набережную. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Суды такие объекты признают самовольными постройками»

Как рассказал министр, строительство индивидуальных жилых домов на прибрежной улице Карла Маркса попросту невозможно:

— Территории дачных домов, насколько нам известно, на улице Карла Маркса попадают в зону обрушения. Согласно генеральному плану Менделеевска, они также относятся к зоне рекреационного назначения. То есть они могут быть использованы для размещения объектов рекреационного значения, озелененных территорий с комплексом вспомогательных зданий и сооружений, кратковременного отдыха и досуга населения. Таким образом, на указанной территории не предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов, — сообщил Аглиуллин.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/tatarstan.ru

Более того, по словам главы Минзмеимущества Татарстана, местные жители знали об этом еще с девяностых, когда им выдавали предписания о сносе домов по программе ликвидации аварийного жилья:

— Кроме того, по информации администрации Менделеевского района, по программе ликвидации ветхого жилья с 1990—2002 год гражданам выдавали предписания о сносе этих домов. Взамен им предоставлялись квартиры. Однако большинство людей продолжили временное использование этих земельных участков под огород, получив положенные квартиры. Как следует из практики, суды такие объекты признают самовольными постройками. Решение о сносе таких объектов принимают органы местного самоуправления, — пояснил министр.

В пресс-службе администрации муниципалитета «Реальному времени» добавили, что имущество, изымаемое для государственных и муниципальных нужд, зарегистрированное в установленном законом порядке, будет подлежать компенсации. На сегодняшний день рассматриваются к проектированию территории с незарегистрированными правами.

предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Кузьминой

«Здесь никому и ничего не надо было»

В редакцию «Реального времени» ранее обратились жители Менделеевска, которые волнуются за судьбу своих дачных домов: местный пляж на берегу Камы начали реконструировать в рамках национального проекта, а садовые постройки оказались в зоне строительства. Так, например, по словам жительницы Менделеевска по имени Надежда Плотникова, дачи на прибрежной улице Карла Маркса были еще в 1980-е годы. Она подтвердила, что домики сносились, когда поднимали Каму, но взамен дачники получали квартиры. Однако она отметила, что незатопленные участки разрешили использовать как садовые, и некоторые жители пользуются ими уже около 40 лет.

— Это место находится на отшибе. Здесь никому и ничего не надо было. Раньше участками мы пользовались без права постройки, разрешалось ставить только облегченные домики, так как это зона обрушения, — объясняла Плотникова.

предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Кузьминой

Другой дачнице, Екатерине Кузьминой, участок земли достался от родителей. Здесь она более десяти лет проводила лето, отдыхала с домочадцами. Когда семья купила участок, он был полностью заросшим бурьяном — предыдущая владелица практически не пользовалась землей. На то, чтобы привести новую территорию в порядок, понадобилось три года. По словам женщины, договор составили фактически от руки. Землю также арендовали.

В целом, по рассказам дачников, участки брались в аренду и в начале нулевых, и позже. Договор заключался с администрацией муниципалитета. До недавнего времени их не беспокоили: «Чершинцев (Валерий Чершинцев — экс-глава Менделеевска, — прим. ред.) заверил, что нас никто не будет трогать. Это считается зоной обрушения, и здесь нельзя что-либо строить. Сказал нам пользоваться землей и поблагодарил за уборку территории. Мы все спокойно жили. Единственное, просил не строить капитальные дома», — рассказывала одна из жительниц.

предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Кузьминой

Екатерина Кузьмина рассказала: на территории дач уже поставили таблички, что это водоохранная зона. Хотя некоторые жильцы провели сюда электричество и даже интернет. По словам жителей, в администрации города им обещали, что под снос пойдут не все дома, но сейчас все пошло по другому сценарию:

— С некоторыми людьми не разговаривают, просто вешают бумажку на забор, что через 2 недели дом будет снесен. Такие объявления уже начали развешивать на заборах соседей. Взамен нам ничего не предлагают, мы же тут неофициально. Бумаги оформить не дают. На наших участках хотят поставить кемпинги. Жалко, что столько времени убито на очистку этого огорода. В этот участок вложено немало сил и средств, — переживает Кузьмина.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин