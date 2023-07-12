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В Госкомитете Татарстана по тарифам обсудили проблемы с вывозом мусора — видео

22:19, 12.07.2023
В Госкомитете Татарстана по тарифам обсудили проблемы с вывозом мусора — видео
Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Госкомитете Татарстана по тарифам обсудили проблемы с вывозом мусора, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жалобы на проблемы с вывозом мусора поступают из пригородов Казани, Зеленодольска, Пестрецов и Нижнекамского района республики.

Серьезная проблема с вывозом мусора раньше стояла в Лаишевском районе Татарстана. Жители жаловались и на отсутствие контейнерных площадок. Некоторые вопросы не решались месяцами, но сейчас регоператор начал работу.

Напомним, в марте в Пестречинском районе Татарстана местные жители жаловались на огромные кучи свалок. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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